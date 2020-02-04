دول "أوبك+" تبحث إمكانية خفض الإنتاج بعد تقييم أثر "كورونا"

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك بلاس، المنعقدة في فيينا، يناقش إمكانية خفض الإنتاج بعد تقييمِ أثر فيروس كورونا على الطلب العالمي. يذكر أن الاجتماع حضره سفير الصين في المؤسسات الدولية.

وأضاف المتحدث أن أوبك+ ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لاجتماع مبكر أو زيادة تخفيضات النفط بعد توصيات اللجنة الفنية وهو ما كان قد أشار إليه سابقا وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

وكان نوفاك أشار أيضا إلى وجود الكثير من الضبابية ونوبات ذعر، مشددا على أهمية التقييم السليم.

من جانبها، كانت السعودية قد أفادت في وقت سابق أن تأثير الفيروس على الطلب على النفط محدود ومدفوع بعوامل نفسية.