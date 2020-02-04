سهم "بي بي" يقفز 4% بدعم أرباح جاءت أفضل من التوقعات

رفعت بي.بي التوزيعات النقدية وأعلنت استكمال برنامج لإعادة شراء أسهم في مؤشر على الثقة في أنشطة النفط والغاز التي تسجل نموا في آخر أيام عمل الرئيس التنفيذي بوب دادلي.

وقفزت أسهم بي.بي أكثر من 4% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، وتتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي فيما يزيد عن عام بعدما تجاوزت الأرباح التوقعات للربع الثاني عشر على التوالي.

ومع استعداد برنارد لوني لتولي القيادة، أبدت بي.بي تفاؤلا حتى مع هبوط أسعار النفط قرب أقل مستوى في نحو عام بسبب مخاوف فيروس كورونا في الصين مخالفة الاتجاه بين الشركات المناظرة التي سجلت انخفاضا حادا في الإيرادات في الأسبوع الماضي.

وجاءت توزيعات المساهمين بعدما أعلنت الشركة التي مقرها لندن انخفاض أرباح الربع الأخير من العام 26% والتي تخطت التوقعات بسهولة، وتكاليف بقيمة 2.7 مليار دولار.

وأعلنت بي.بي عن تحقيق أرباح صافية 2.57 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي لتتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة بتسجيل 2.1 مليار دولار.

وتقل النتائج عن الأرباح المحققة قبل عام عند 3.5 مليار دولار ولكنها تزيد عن 2.3 مليار في الربع الثالث.

وعزت الشركة النتائج إلى انخفاض الضرائب وأداء أفضل من المتوقع في وحدة إنتاج النفط والغاز، أو أنشطة المنبع، التي سجلت زيادة في الإنتاج بنسبة 3.8% في 2019 إلى 2.64 مليون برميل من المكافئ النفطي سنويا، باستثناء حصة الشركة من إنتاج روسنفت.