أميركا تتقرب من اليابان لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

قالت الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة واليابان وقعتا اتفاقا للنهوض بالاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

وأضافت الخزانة أن أكبر وثالث أكبر اقتصاد في العالم "سيعملان معاً لمعالجة الحواجز التنظيمية والسوقية والقانونية التي تعوق استثمار القطاع الخاص وتطوير حلول مبتكرة لتعميق أسواق الدين الإقليمية من أجل مشاريع الطاقة والبنية التحتية."



وتتضمن مذكرة التعاون التي وقعها وزير الخزانة الأميركي ووزيرا الاقتصاد والمالية اليابانيان "حشد المستثمرين من المؤسسات" وتحسين أسواق تداول الغاز الطبيعي المسال وتدعيم الاستثمارات الثنائية.



ويتزامن ذلك مع سعي إدارة ترمب لمنافسة مبادرة البنية التحتية الصينية الضخمة المعروفة باسم الحزام والطريق عن طريق حلول يقودها القطاع الخاص.