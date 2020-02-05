حقل نوارة يرفع إنتاج تونس من الغاز 50%

قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، إن حقل نوارة للغاز بدأ، اليوم الأربعاء، الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50%.

والمشروع مملوك لشركة أو.إم.في النمساوية والمؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية باستثمارات تبلغ حوالي 1.25 مليار دولار.

ومشروع نوارة هو أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل العجز في إمدادات الطاقة في البلاد بنسبة 20% إضافة الى خفض العجز التجاري بنحو 7%.

وقال الشاهد "إنه يوم تاريخي في تونس دخول حقل نوارة حيز الإنتاج. أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار (1.25 مليار دولار)".

وأضاف أن طاقة المشروع الإنتاجية كبيرة وتبلغ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا أي ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز. وتوقع الشاهد أن يرفع المشروع النمو الاقتصادي للبلاد بحوالي 1%.

وتتوقع تونس مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى حوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام.