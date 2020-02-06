النفط يتخلى عن مكاسبه وسط مباحثات أوبك+ لمواجهة كورونا

تخلت العقود الآجلة للنفط عن مكاسبها المبكرة، اليوم الخميس، رغم إجراء محتمل من مجموعة منتجي أوبك+ لمواجهة انخفاض متوقع في الطلب على الخام نتيجة لتفشي الفيروس التاجي.

وأوصت لجنة فنية منبثة عن أوبك+ بخفض مؤقت في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً، لكن روسيا لم تعلن موقفها بعد، حسبما ذكر مصدران.

وبحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، كانت عقود برنت منخفضة 88 سنتا إلى 54.40 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا لتسجل 50.46 دولار.

واللجنة الفنية المشتركة ليست جهاز صناعة قرار لكنها تسدي المشورة لمجموعة أوبك+ المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

وقال بنك آر.بي.سي في مذكرة "تبدو السعودية مستعدة للدفع صوب استجابة استباقية وفورية للغاية على صعيد الإنتاج." لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من حالة التفاؤل حيال انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت الصين اليوم إنها ستقلص إلى النصف رسوما إضافية فُرضت على 1717 سلعة أميركية العام الماضي بعد توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين البلدين.