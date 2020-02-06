"بي بي" تقترب من إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة غاز يومياً في عمان

اقتربت شركة بي بي من تشغيل المرحلة الثانية من حقل غزير في سلطنة عمان، الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه اليومي إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز و50 ألف برميل من المكثفات النفطية، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن العمانية.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع حقل "غزير" المرحلة الثانية، والذي تشرف عليه شركة بي بي عمان 90% حيث شارف المشروع الذي بلغ مراحله النهائية على الاكتمال.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول دفعة من الغاز من المرحلة الثانية بداية العام المقبل 2021 تسبقه عملية التشغيل الأولي، حيث يبلغ إنتاج المشروع مع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً و50 ألف برميل من المكثفات النفطية.

وقال المهندس يوسف بن محمد العجيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عمان: "بعد بدء الإنتاج من حقل خزان في سبتمبر 2017، تتقدم المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز في مربع منطقة الامتياز 61 حقل غزير من المراحل النهائية".

وسيشهد الربع الأول من العام المقبل إنتاج كمية من الغاز من حقل غزير بإجمالي 14 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى 20 ألف برميل يومياً من المكثفات النفطية.

وتبلغ التكلفة الرأسمالية الإجمالية لمرحلتي "حقل خزان" و"حقل غزير" 16 مليار دولار أميركي وسيبلغ عدد الآبار التي سيتم حفرها خلال المرحلتين 300 بئر على مدى العمر التشغيلي المقدّر لهاتين المرحلتين، وستسهم المرحلتان التطويريتان معاً في زيادة إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي بحوالي 40%، وهو ما يؤدي إلى توفير الموارد اللازمة التي ستُسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وموارد إضافية للسلطنة.