لافروف: روسيا تؤيد مقترح أوبك+ لخفض إنتاج النفط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد توصية لتعميق قيود معروض النفط العالمي التي تفرضها أوبك+ لتخفيف أثر تراجع الطلب الناتج عن الفيروس التاجي.



وكانت ثلاثة مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا قد اقترحت إجراء خفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً.



ويعادل ذلك نحو 0.6% من المعروض العالمي، وسيضاف إلى قيود قائمة بالفعل تبلغ 1.7 مليون برميل يومياً.



وتضخ مجموعة أوبك+ أكثر من 40% من نفط العالم.



وقال لافروف عندما سُئل عن مقترح اللجنة خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، وفقاً لترجمة فورية لتصريحاته إلى الإسبانية، "نؤيد هذه الفكرة".



وقال لافروف إن روسيا تجري مشاورات للبت في الإجراءات الأنسب لجميع أطراف السوق.



وقد يمهد تأييد روسيا الطريق أمام أوبك لتقديم موعد اجتماع وزاري مقرر في مارس إلى فبراير كي يصدر القرار رسمياً.



وكانت المصادر قد قالت في وقت سابق إن اللجنة الفنية تنتظر الموقف الروسي النهائي من المقترح، وإن الوزراء لن يغيروا موعد الاجتماع في حالة عدم الاتفاق على مزيد من تخفيضات المعروض.



وكانت اللجنة الفنية المشتركة قد مددت اجتماعها ليوم ثالث أمس الخميس، بعد أن أبدت روسيا تحبيذها تمديد التخفيضات الحالية وليس تعميقها، حسبما ذكر مصدر يوم الأربعاء.