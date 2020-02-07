نوفاك: روسيا بحاجة إلى بضعة أيام لتحليل سوق النفط

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن روسيا تحتاج بضعة أيام أخرى لتقييم مقترحات تعميق تخفيضات إنتاج النفط، وإنها قد تتوصل إلى رد الأسبوع القادم.



وقال نوفاك رداً على سؤال عن موقف روسيا "لا يمكنني أن أبلغكم بموقفي الآن، ربما نعلنه الأسبوع القادم".



وأضاف "روسيا بحاجة إلى بضعة أيام لتحليل السوق".



وكانت لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أوصت أمس الخميس بخفض مؤقت 600 ألف

برميل يومياً، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر لرويترز.



وتعقد أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اجتماعاً في فيينا في الخامس والسادس من مارس. لكن قد يتقرر تقديم موعد الاجتماع في ضوء تأثر أسعار النفط بتفشي فيروس تاجي جديد في الصين.

وقال نوفاك إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بين 150 و200 ألف برميل يومياً هذا العام بسبب تفشي فيروس تاجي جديد وتطورات سلبية أخرى.



وأضاف أن الضبابية ما زالت تحيط بإنتاج النفط في ليبيا وإيران وفنزويلا، في حين قد يزيد الإنتاج في الولايات المتحدة أقل من مليون برميل يومياً في 2020.