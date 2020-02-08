سلطنة عُمان تؤيد خفضاً أكبر لإنتاج النفط مع تفشي كورونا

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان يوم السبت، إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو.

وقال إن "سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط".

واقترحت، الخميس الماضي، لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+ خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا، حسب ما قالت ثلاثة مصادر لرويترز.

ويبحث المنتجون في أوبك+ حاليا ما إذا كانوا يجتمعون في وقت مبكّر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس المقبل.