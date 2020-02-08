ليبيا تخسر مليار دولار من إغلاق موانئ النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفا و576 برميلا يوميا، حيث يتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول النفط.

وانخفض الإنتاج إلى المستويات الحالية من نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل التوقف، وقال بيان المؤسسة إن الخسائر الناجمة عن الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إيني، قال إن إنتاج شركة النفط الإيطالية في ليبيا تراجع بمقدار النصف إلى نحو 160 ألف برميل يوميا.

وقال كلاوديو ديسكاليزي على هامش مؤتمر: "الوضع في ليبيا شديد الصعوبة، حيث هناك مليون برميل عالقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".

وقال ديسكاليزي إن الإنتاج انخفض إلى ما بين 156 و160 ألف برميل يوميا تقريبا مقارنة مع 300 ألف برميل في السابق.

وتابع: "مبعث القلق بالنسبة لنا هو الناس. لدينا أكثر من خمسة آلاف شخص ونريد أن نعرف إن كان بمقدورنا دفع رواتبهم".

تراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل كبير منذ بدأت مجموعات موالية للقائد العسكري، خليفة حفتر، في شرق ليبيا إقفال موانئ وحقول بشرق البلاد وجنوبها في 18 يناير. وإيني أكبر منتج أجنبي للنفط في ليبيا.