وزير الطاقة الأميركي يقلل من تأثير كورونا على النفط

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، إن تأثير تفشي فيروس كورونا على أسواق الطاقة العالمية هامشي حاليا، لكنه قد يتفاقم إذا انتشر الفيروس.

وقال برويليت خلال فعالية في واشنطن للمجلس الأطلسي "أعتقد أن التأثير هامشي.. لا أراه مأساويا في هذه المرحلة".

وتوفي أكثر من 700 شخص كما أصيب أكثر من 31 ألفاً آخرين، نتيجة للتفشي الذي بدأ في ووهان بوسط الصين. وتسبب الفيروس في فرض قيود على السفر وإغلاق شركات في أنحاء البلاد، إلى جانب هبوط حاد في واردات منتجات الطاقة.

وقال برويليت إنه يتوقع ألا يؤثر الفيروس على موافقة الصين في اتفاق المرحلة واحد التجاري بين بكين وواشنطن على أن تشتري منتجات طاقة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط على مدى عامين.

وقال الوزير للصحافيين بعد الفعالية "نتوقع أن تُنفذ تلك المشتريات بحسب ما اتُفق عليه بموجب المرحلة واحد في وقت ما من العام الحالي أو القادم".