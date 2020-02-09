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رئيس أوبك: خفض إضافي للإنتاج حتى نهاية الربع الثاني 2020

المصدر: دبي - رويترز
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قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في بيان إن لجنة فنية لأوبك+ أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020 ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وقال أيضا عرقاب الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك، إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

وقال عرقاب "فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".

كلمات دالّة

#أوبك, #نفط, #اقتصاد

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