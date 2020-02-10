أدنوك للإمداد تبرم اتفاق تأجير وحدة تخزين غاز لـ 15 عاماً

قالت أتلانتيك جلف اند باسيفيك للوجستيات الغاز الطبيعي المسال وأدنوك للإمداد والخدمات يوم الاثنين إنهما وقعتا اتفاقا للتأجير طويل الأجل لوحدة تخزين عائمة في منشأة تصدير جديدة بجنوب الهند.

وأوضحت الشركتان أن الاتفاق يتعلق بتحويل وتوريد وتشغيل وصيانة وحدة التخزين العائم في منشأة تصدير الغاز المسال لأتلانتيك جلف بميناء كارايكال في بودوتشيري بالهند.

وتملك أدنوك للإمداد، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الوحدة البالغة طاقتها 137 ألفا و756 مترا مكعبا وسيجري تأجيرها لمدة 15 عاما.

وقالت الشركتان إنه سيبدأ بناء مرفأ استيراد الغاز خلال الربع الأول من العام ومن المتوقع أن يبدأ العمليات التجارية قبل نهاية العام 2021.

منشأة تصدير الغاز المسال المملوكة لأتلانتيك جلف والتي تديرها في ميناء كارايكال ستبلغ طاقتها الأولية مليون طن سنويا تزيد إلى ثلاثة ملايين طن في المدى المتوسط مع زيادة الطلب، بحسب الشركتين.

وقالتا إن المرفأ سيخدم عملاء محليين وصناعيين وتجاريين في دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر بما في ذلك منطقة صناعية بوسط تاميل نادو، بها مصانع أسمدة واسمنت وصلب ومنسوجات وجلود وسكر وملابس.

وأوضحتا أنه سيخدم أيضا محطات كهرباء تعمل بالغاز، فضلا عن شبكة توزيع الغاز المملوكة لأتلانتيك جلف في جنوب الهند.