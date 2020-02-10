مصر.. دعم الطاقة يهبط 67% لـ9.8 مليار جنيه بـ 6 أشهر

قالت مصر يوم الاثنين إن إنفاقها على دعم الطاقة تراجع إلى 9.88 مليار جنيه (631 مليون دولار) في النصف الثاني من 2019 من 30.17 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2018.

ويعكس هذا الانخفاض في التكلفة نسبة تراجع في قيمة الدعم تبلغ 67%.

وأفاد تقرير نصف سنوي صادر عن وزارة المالية، بأن مصر أنفقت 24.93 مليار جنيه على دعم السلع التموينية في النصف الثاني من العام، ارتفاعا من 24.37 مليار جنيه في نفس الفترة قبل عام.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن التقرير نصف السنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر 2019 يعكس تحسن أداء اقتصاد مصر التي سجلت ثاني أكبر فائض أولي بين دول العالم، بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

وأضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل في ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.8% في الربع الثالث من العام 2019 (سبتمبر 2019)، مع انخفاض مستوى الأسعار المحلية، حيث تراجع معدل التضخم الشهري إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018.

تأتي هذه الأرقام وسط ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.