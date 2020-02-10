مصر توقع اتفاقاً مع "ونترشال ديا" الألمانية للتنقيب عن النفط

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية "إيجاس" وشركة ونترشال ديا الألمانية، اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومنح توقيع حوالي 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

ووصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال الأربع سنوات الماضية إلى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 6 مليارات دولار لحفر 230 بئراً.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعد الأولى للشركة الألمانية في مصر بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتي "ونترشال" و"ديا"، لافتا إلى أن الشراكة بين قطاع البترول والشركة الألمانية ممتدة منذ أكثر من 45 عاماً، وأسهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.