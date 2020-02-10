وزير النفط البحريني: ملتزمون بدعم خفض إضافي للإنتاج

أكدت البحرين، اليوم الاثنين، التزامها بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي.

هذا التصريح جاء على لسان وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، قائلا في بيان: "إن التوصية بالتعديل الطوعي المقترح في الإنتاج هدفها التصدي لهبوط متوقع في الطلب على النفط، وخصوصا في الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا".

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واقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفضا مؤقتا للإنتاج قدره 600 ألف برميل يومياً، حسبما أبلغت ثلاثة مصادر رويترز أمس الخميس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما سئل عن المقترح أثناء مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي "نؤيد هذه الفكرة".

وتقلص مجموعة أوبك+، التي تضخ أكثر من 40% من نفط العالم، المعروض بالفعل وسبق أن اتفقت على تعميق تخفيضاتها 500 ألف برميل يومياً من مطلع العام الحالي، لتصبح 1.7 مليون برميل يومياً، بما يقرب من 2% من الطلب العالمي.