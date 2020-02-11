روسيا تجتمع بشركات النفط لبحث خفض الإنتاج

قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدرين إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع بشركات النفط الروسية غدا الأربعاء لبحث تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين روسيا وأوبك وحلفائهما.

يأتي ذلك عقب تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، يوم الأحد الماضي، في بيان إن لجنة فنية لأوبك + أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020 ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وأضاف عرقاب الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك، إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

وقال عرقاب "فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".