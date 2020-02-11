"الأعلى للبترول" يقرّ دمج الشركات النفطية بالكويت

كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للبترول الكويتي وافق مبدئيا على دمج الشركات النفطية على أن تكون هناك خطوات لاحقة قد تستغرق من 12 إلى 18 شهراً، وهي فترة عمل دراسات تفصيلية ومباحثات ومناقشات ما بين الشركات النفطية وتعيين مستشارين عالميين ومن ثم رفع الأمر مرة أخرى للمجلس الأعلى للبترول لإقرار عملية الدمج بصورة نهائية.

وأشارت إلى أن المجلس اعتمد مشروع الميزانية التشغيلية 2021/2020 لمؤسسة البترول الكويتية بقيمة 4.3 مليارات دينار تقريبا وأرباح متوقعة تبلغ 2.5 مليار دينار.

وأضافت المصادر: أقر المجلس أيضا استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 2040 والتي تم إجراء تعديلات عليها لتكون أكثر واقعية.