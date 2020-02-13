السودان يستحدث "خط سريع" بمحطات الوقود لرفع الأسعار

قال مصدر بوزارة النفط يوم أمس الأربعاء إن السودان سيرفع سعر البنزين المباع تجارياً في بعض محطات الوقود إلى 28 جنيهاً سودانياً (55 سنتاً أميركياً) للتر من 6 جنيهات، بدءاً من منتصف فبراير.



وأضاف المصدر أن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50% من تكلفته، وأن سعر الستة جنيهات سيبقى متاحاً إلى جانب السعر الجديد.



وسيسمح السعر الجديد للناس بالاستعداد لدفع ثمن أعلى لشراء البنزين بدون الوقوف في طوابير وشراء كميات أكبر من البنزين حال استحداث نظام للتوزيع بالبطاقات.



ويعاني السودان من نقص متكرر في الوقود، تسبب في طوابير طويلة عند محطات الوقود على مدار الأسبوع المنقضي.