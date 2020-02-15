إنتاج نفط عُمان يتجاوز 958 ألف برميل يومياً خلال يناير

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، يوم السبت، أن إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات في يناير كانون الثاني بلغ 958 ألفا و270 برميلا يوميا.

وأضافت الوكالة على تويتر، نقلاً عن تقرير لوزارة النفط والغاز أن صادرات النفط في يناير كانون الثاني بلغت 756 ألفاً و586 برميلاً يومياً بانخفاض 17.88%، مقارنة مع ديسمبر 2019.

في سياق آخر، اقتربت شركة بي بي من تشغيل المرحلة الثانية من حقل غزير في سلطنة عمان، الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه اليومي إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز و50 ألف برميل من المكثفات النفطية.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع حقل "غزير" المرحلة الثانية، والذي تشرف عليه شركة بي بي عمان 90%، حيث شارف المشروع الذي بلغ مراحله النهائية على الاكتمال.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول دفعة من الغاز من المرحلة الثانية بداية العام المقبل 2021 تسبقه عملية التشغيل الأولي، حيث يبلغ إنتاج المشروع مع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً و50 ألف برميل من المكثفات النفطية.