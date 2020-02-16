ليبيا.. 1.4 مليار دولار خسائر إغلاق موانئ النفط

قال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية، إن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية من قبل جماعات موالية للجيش الوطني الليبي.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير كانون الثاني عندما بدأت عمليات الإغلاق. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس إن إنتاج النفط الخام هبط إلى 163684 برميلا يوميا.

وقال السراج "باختصار.. استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض الى مستوياتها الدنيا".

وكرر السراج الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط قائلا إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق. وتدور معارك بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس منذ أبريل نيسان العام الماضي للسيطرة على العاصمة.

واستمر القتال على الرغم من دعوة روسيا وتركيا لهدنة ابتداء من 12 يناير كانون الثاني واجتماع قمة دولي عقد في برلين في 19 يناير كانون الثاني بهدف الحد من التدخل الدولي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت في وقت سابق من أن إنتاج النفط سيهبط في نهاية الأمر إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمرت عمليات الإغلاق مقابل نحو 1.2 مليون برميل يوميا في السابق.