السعودية.. استقرار صادرات الخام عند 7.4 مليون برميل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين استقرار صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر/كانون الأول 2019 دون تغير عند 7.37 مليون برميل يوميا على أساس شهري.

وأفادت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة أن إنتاج البلاد من الخام هبط بواقع 296 ألف برميل يوميا ليبلغ 9.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وفق ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك خفضت أوبك، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن إنتاجها... أوبك تخفض تقديرها للطلب على النفط بـ 200 ألف برميل يومياً طاقة

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر/كانون الأول على زيادة تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.



وتقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها بدورها في موقعها على الإنترنت.

وكان مصدران قد ذكرا أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاءها يدرسون خفضاً إضافيا لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بسبب أثر فيروس كورونا على الطلب.

وخفض بنك "سيتي غروب" من توقعاته لأسعار النفط من 69 دولاراً إلى 54 دولاراً في الربع الأول من العام، وإلى 50 دولاراً في الربع الثاني.

وقالت مصادر لبلومبيرغ، إن الطلب على النفط من الصين تراجع بـ20% في أعقاب الأزمة، أو ما يساوي 3 ملايين برميل يومياً.