قطر تجمد مشاريع توسعية للغاز الطبيعي

ذكرت وكالة رويترز أن قطر أرجأت اختيار شركاء أجانب لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم لعدة أشهر بعد أن فاجأت الصناعة بخطة توسع كبرى رغم انهيار في أسعار الغاز العالمية.

وأضافت الوكالة أن قرار التوسع مع الشركات تأجل إلى النصف الثاني من العام بدلا من الربع الأول، حيث تسجل أسعار الغاز الطبيعي مستويات متدنية قياسية بسبب طفرة إنتاج الغاز الأميركي وانخفاض الطلب من الصين.

وكانت قطر للبترول قد قررت زيادة إنتاج الغاز المسال بواقع 60% بدلا من الخطة الأصلية التي كانت بزيادة بمقدار 40% على أن تعلن أسماء الشركات الأجنبية خلال الربع الحالي.