وزير الطاقة السعودي: سيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ "أرامكو"

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان - وزير الطاقة السعودي خلال تدشين فعاليات "مؤتمر سابك 2020" إنه سيتم الإعلان عن أمر يعد مفخرة لـ "أرامكو" وقطاع الطاقة السعودي.

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تعمل على تصدير الغاز مستقبلاً، بما يؤكد مواصلة جهود السعودية في التوسع في قطاع الغاز العالمي.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة، وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر.

وكشف وزير الطاقة أن المملكة بصدد إعلان موضوع سيكون مفخرة في قطاع الطاقة، معرباً عن أمله بإعلانه في "القريب العاجل"، وأن البرنامج الذي ستُعلَن تفاصيله كبرنامج وطني سينفذ وفق خطة طريق في خلال الشهرين القادمين يتعلق باقتصاد الكربون الدائري الذي تشارك فيه "أرامكو" و"سابك" و"كاوست" و"كابسارك"، وآلية التنمية النظيفة ووزارة الطاقة وسكرتارية "G20" وبعض الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج.