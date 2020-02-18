"بتروفاك" تفوز بعقدين بـ1.7 مليار دولار من "أدنوك"

أعلن مزود خدمات حقول النفط بتروفاك، اليوم الثلاثاء، إن وحدته الإماراتية فازت بعقدين قيمتهما حوالي 1.65 مليار دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" يتعلقان بأحد أكبر مشروعات الغاز في الإمارات العربية المتحدة.

وستقدم بتروفاك الإمارات أعمال الهندسة والإنشاءات لمشروع تطوير حقل دلما للغاز، وهو جزء من امتياز غَشَا عالي الكبريت، حسبما ذكرته الشركة، ليرتفع سهمها 1.5%، وفق ما ورد في "رويترز".



وتأتي الخطوة في إطار تطلع الإمارات عضو منظمة أوبك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز، وأن تصبح مصدرا صافيا للغاز.



يتكون امتياز غَشَا من 3 مشروعات رئيسية لتطوير الغاز والمكثفات، الحيل وغَشَا ودلما، ويمكن أن ينتج أكثر من 120 ألف برميل من النفط يوميا عند استكماله.



وقالت بتروفاك إن قيمة الحزمة الأولى من العقد 1.07 مليار دولار وهي لمنشاة معالجة غاز في جزيرة أرزانه. بينما تقدر قيمة الشريحة الثانية عند 591 مليون دولار.



ومن المقرر أن تعلن بتروفاك نتائج العام بأكمله في 25 فبراير شباط.

وحذرت الشركة هبوط الإيرادات السنوية بسبب تأخر عمليات تقديم عطاءات مما أضر بطلبيات جديدة لقسم الهندسة والإنشاءات.