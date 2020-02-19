برنت يصعد 1.5% وسط تفاؤل باجتماع أوبك + في مارس

واصلت عقود خام برنت الارتفاع، اليوم الأربعاء، وصعدت بأكثر من دولار إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 58.84 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6% تقريبا.

وصعد خام غرب تكساس بنسبة 1.24% ليصل إلى 52.94 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا الصعود وسط تفاؤل واسع النطاق في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني ومخاوف بشأن المعروض بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.



وتتلقى أسعار الخام أيضا الدعم من آمال بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيرفعون تخفيضات الإمدادات.



وتكبح ما تُعرف بمجموعة أوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار وتجتمع الشهر القادم لاتخاذ قرار بشأن الرد على تراجع في الطلب ناجم عن وباء فيروس كورونا.

وقال مسؤول بارز بوزارة الطاقة الروسية، يوم أمس الثلاثاء، إن وزراء نفط أوبك+ سيجتمعون في فيينا في السادس من مارس، وستدرس المجموعة توصية من لجنة فنية مشتركة لخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا.