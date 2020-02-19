توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري لمستوى قياسي

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بحوالي 18 ألف برميل يوميا في مارس إلى مستوى قياسي عند 9.18 مليون برميل يوميا، مدفوعا بمكاسب في حوض برميان.

ومع هذا، فإن من المتوقع أن يبقى الإنتاج مستقرا أو ينخفض في ستة من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج النفط في حوض برميان، أكبر التشكيلات الصخرية والواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المنتظر أن يرتفع بمقدار 39 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.86 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أصغر زيادة شهرية منذ سبتمبر.

ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بنحو 2000 برميل يوميا إلى حوالي 1.47 مليون برميل يوميا ليواصل التراجع للشهر الرابع على التوالي.

وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من الأحواض الصخرية الكبيرة من المتوقع أن ينخفض لثالث شهر على التوالي في مارس/آذار، ليسجل أكبر هبوط منذ يناير 2019 .