الكويت تستثمر 50 مليار دولار في مشاريع النفط خلال 5 سنوات

تعتزم شركة نفط الكويت إنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج النفط الخام والغاز للفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025، وفقاً لما نقلته جريدة الأنباء عن مصدر مسؤول.

وقال المصدر إن الشركة لديها برنامج استثماري ضخم نفذته السنة المالية الحالية، بلغت قيمته 2.7 مليار دينار، مبيناً أن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال الأعوام الماضية بلغ 1.8 مليار دينار سنوياً.

وذكر المصدر أن شركة نفط الكويت تقوم بتنفيذ استراتيجية نمو لإنتاج النفط والغاز من خلال خطة إنفاق رأسمالي قوية من أجل الاستمرار في توفير احتياجات الكويت من الطاقة ومتطلبات التصدير اليومية، التي تبلغ مليوني برميل يومياً.

وأوضح أن الشركة في المراحل النهائية لتنفيذ 3 من أكبر مشاريعها لإنجاز مراكز التجميع في شمال الكويت، ونجحت الشركة في إنجاز مركزين للتجميع خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة من النفط الخام يزيد قليلاً عن 2.7 مليون برميل في اليوم. وذكر أن هدف الشركة الحالي إنتاج 3.2 مليون برميل في اليوم خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب من 500 مليون قدم مكعبة حالياً إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2023.

وذكر أن شركة هاليبرتون بدأت منذ بداية العام في التجهيز لعمليات حفر 6 آبار استكشافية وتطويرية في البحر، وهو من أكبر المشاريع الاستراتيجية في الشركة بقيمة بقيمة 181 مليون دينار ما يعادل نحو 596 مليون دولار، ويستمر العقد لمدة 3 سنوات.

وذكر أن الشركة تقوم كذلك بتنفيذ خط أنابيب لتصدير الغاز من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي، ويتم تنفيذه من قبل شركة لارسن وتوبرو الهندية.

وبين أن شركة نفط الكويت تقوم بعمل مكثف على استكشاف وتطوير حقول جديدة حتى يمكن الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة هذه الطاقة ضمن استراتيجية 2040 التي تهدف الوصول بإنتاج الكويت (يشمل نفط الكويت والمنطقة المقسومة) إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول 2040.

وحول إنتاج الشركة من النفط الخفيف، ذكر المصدر أن الشركة تواصل تطوير النفط الخفيف والغاز الحر الجوراسي في شمال الكويت، مشدداً في الوقت نفسه على حجم مستوى التحديات المرتفع، خصوصاً أن تلك الآبار تمتد إلى أعماق كبيرة للغاية وتحتوي على تركيزات عالية من كبريتيد الهيدروجين.