إنتاج حقل ظهر المصري يصل لمستوى قياسي الشهر المقبل

قال عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق المسؤولة عن حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر، إن إنتاج حقل ظهر سيرتفع الشهر المقبل إلى حوالي 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بعد دخول البئر الـ15 على خط الإنتاج، مقارنة بإنتاجه البالغ 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا، لتبلغ الزيادة نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأضاف، في بيان صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم الأحد، إن شركته نجحت في "وضع 4 آبار في المنطقة الجنوبية على خريطة الإنتاج ليصل إجمالي الآبار المنتجة من حقل ظهر إلى 14 بئرا في أغسطس 2019.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالي 2020/2021 تبلغ 408 ملايين دولار للاستمرار في تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والتنموية بمنطقة ظهر لاستدامة سير معدلات الإنتاج والحفاظ على أصول الشركة.