أرامكو تستكمل مشروعاً للوقود النظيف بـ2.4 مليار دولار في 2021

قال مدير أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية، فواز نواب، إن الشركة ستغلق المصفاة لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع ابتداء من الأول من يونيو حزيران.

وتبلغ طاقة مصفاة رأس تنورة التي تقع على ساحل الخليج 550 ألف برميل يوميا، وتمد المملكة بما يزيد عن ربع حاجتها من الوقود.



وقال، يوم الأحد، أنه سيتم إغلاق المصفاة بالكامل لربط وحدات جديدة وتجديد وحدات قديمة بهدف إنتاج أنواع أنظف من الوقود.

وأضاف أن أرامكو السعودية ستستكمل مشروعاً للوقود النظيف، بتكلفة 2.4 مليار دولار في رأس تنورة في 2021.

وأشار إلى أن المصفاة ستوقف تصدير 40 ألف برميل يوميا من النفتا من رأس تنورة فور الانتهاء من التحديث.