منار للطاقة: أرامكو ستصبح قوة عالمية بتطوير الغاز الصخري

أكد العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، أن أرامكو السعودية واحدة من الشركات التي تمتلك خبرات مهمة باستخراج الغاز الصخري الذي يتطلب تكنولوجيا عالية جدا وخبرة ورؤية اقتصادية والتزاما على المدى البعيد.

واعتبر الطائي في مقابلة مع "العربية" أن استخدام المياه البحرية في استخراج الغاز الصخري، سيكون تحدياً على المدى البعيد، موضحاً أن تطوير الغاز الصخري للمرة الأولى في المنطقة، سيخلق التزاماً يتطلب تحركاً من كافة القطاعات الاقتصادية في السعودية.

وقال إن "آلية تطوير الغاز الصخري جيولوجيا واقتصاديا وماليا تحمل معها صعوبات أكثر من تطوير الموارد التقليدية".

وأوضح أن "هناك عدة نقاط تبرر التفاعل لشركة أرامكو لأنها شركة سيادية ومع نجاحها بتطوير الحقل تصبح المملكة مصدرة للغاز، وقوة عالمية بتطوير حقول الغاز، وسوف يعزز تبادل الخبرات الخليجية مع الإمارات والكويت، بتطوير الغاز الصخري".

وأشار إلى "استراتيجيات أرامكو الواقعية، وهذا مبعث للتفاؤل، رغم تحديات آليات تطوير الغاز، ويمكن القول إن عام 2030 هو تاريخ معقول وواقعي لتحقيق إنجاز يعد الأول بتاريخ المنطقة يتمثل بتطوير الغاز الصخري".

وتوقع آثاراً إيجابية جداً لاستخدامات الغاز في المستقبل على اقتصادات المنطقة، وكلها تعتمد على أساسيات أسواق الغاز، وأسعار الغاز، ومن الممكن استخدام الغاز في البتروكيماويات والكهرباء والتصدير العالمي.