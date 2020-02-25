إنتاج ليبيا النفطي يتراجع إلى 122 ألف برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء إن إنتاج البلاد النفطي بلغ 122.430 ألف برميل يوميا في 23 فبراير شباط، مقارنة بـ 163.684 ألف برميل يوميا منتصف الشهر الجاري.



وأغلقت قوات موالية للقائد العسكري الليبي في شرق البلاد خليفة حفتر موانئ وحقول نفط رئيسية قبل شهر في إطار صراع على السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

يأتي هذا وسط توقعات بانخفاض الإنتاج إلى 72 ألف برميل يوميا، وفقا لما صرح به المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط بنهاية الشهر الماضي.

وفي تصريحات سابقة هذا الشهر، قال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية، إن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية من قبل جماعات موالية للجيش الوطني الليبي.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير كانون الثاني عندما بدأت عمليات الإغلاق.

وكرر السراج الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط قائلا إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق. وتدور معارك بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس منذ أبريل نيسان العام الماضي للسيطرة على العاصمة.