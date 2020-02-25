سفينة توتال تصل لبنان بحثاً عن النفط

وصلت سفينة الحفر التابعة لشركة "توتال" الفرنسية الثلاثاء إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان استعداداً للبدء خلال يومين بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.

ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9.

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وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة الرقم 4 منتصف ديسمبر، على أن يليه البلوك الرقم 9 بعد أشهر.

وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في تغريدة "وصلت سفينة الحفر Tungsten Explorer وتمركزت في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4" على بعد حوالي 30 كلم شمال بيروت.

وأضاف "كان بانتظارها عند نقطة التمركز سفينتا الدعم اللوجيستي للبدء بتزويدها بالمعدات والتموين".

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر اجتماع للحكومة أن سفينة الحفر "ستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في البلوك رقم 4".

وقال ريكاردو داريه، المدير العام لشركة "توتال إي & بي لبنان" في بيان "يسرّ توتال أن تبدأ عمليّة الاستكشاف في البلوك رقم 4 وهي عمليّة حفر أوّل بئر استكشافيّة" في المياه اللبنانية.

كما أوضحت شركة "توتال" في بيانها أنه "سيتمّ حفر البئر الاستكشافيّة على عمق 1500 متر كما تهدف البئر إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر".

وقدّرت الشركة أن "تستمرّ أعمال الحفر لمدّة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان".

ووقعت الحكومة اللبنانية في العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين. ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه.

وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أبريل 2020.