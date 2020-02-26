وزير البترول للعربية: مصر تستهدف استثمارات مليار دولار للثروة المعدنية

أشار طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية لا تتجاوز 100 مليون دولار حاليا، ومن المستهدف وصولها إلى مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال في لقاء مع "العربية": نحرص على أن يأخذ قطاع التعدين موقعه بجذب انتباه المستثمرين العالميين، مثل ما حقق قطاع الغاز والبترول الحجم المتميز كاستثمار خارجي بمصر مقارنة مع استثمار آخر. أعلنا عن أول مزايدة للذهب والمعادن المصاحبة اليوم وتبدأ في 15 مارس وتنتهي في 15 سبتمبر. أطلقناها في مسطح كبير جداً 56 ألف كيلومتر مربع بـ320 قطاعا، ويبدأ شرقاً من حدودنا في البحر الأحمر وغرباً قرب حدونا في نهر النيل".

وأضاف "ليس بالضرورة تنازل هيئة الثروة المعدنية عن حصتها كاملة في "شلاتين للمعادن"، لكن بدأنا مفاوضات جيدة مع ساويرس، ونرحب بمثل هذه الرغبة بالمشاركة، وهو ما يعطي طمأنة وإشارة جيدة للمستثمر المصري والعالمي لقطاع التعدين في مصر".