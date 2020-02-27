خسائر النفط تتجاوز 4% والذهب يواصل الصعود

واصلت أسعار النفط الهبوط خلال جلسة الخميس، مع تزايد المخاوف بشأن فيروس كورونا وتأثيره على اقتصادات البلاد المستهلكة للنفط.

وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4% ووصلت إلى 50.6 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس بنسبة 4.8% لتصل إلى 46.3 دولار للبرميل.

وواصل الذهب صعوده ليصل إلى 1655 دولارا للأونصة بنسبة ارتفاع بلغت 0.72%.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين، أمس الأربعاء، مصدر التفشي، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود. وتوقعت فاكتس غلوبال إنرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو "صفر عمليا"، بسبب اتساع نطاق التفشي.