كورونا يواصل ضغوطه.. برنت يفقد 10.6% خلال 5 جلسات

تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2019، إذ أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش إلى 51.8 دولارا للبرميل بنسبة 1.86%، وبالنسبة نفسها تقريبا تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتصل إلى 47.8 دولار للبرميل.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6%، في حين فقد غرب تكساس 10.4% في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس 2019.