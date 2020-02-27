مصر تبرم اتفاقاً لتسوية نزاع مع فينوسا الإسبانية بملياري دولار 

أبرمت مصر، اليوم الخميس، اتفاق تسوية واتفاق إطاري آخر، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس)، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في البيان إنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية حيز النفاذ، سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد جمهورية مصر العربية وإنهاء كافة النزاعات القائمة بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتي يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الاسالة بدمياط.

واتجهت يونيون فينوسا، وهي شركة مشتركة بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، إلى رفع دعوى تحكيم ضد مصر في 2013، أي منذ أكثر من 7 سنوات، أمام المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي للمطالبة بالتعويض عما أسمته خرق إيجاس للتعاقد مع يونيون فينوسا، بعدما توقفت إيجاس في عام 2012 عن إمداد الغاز إلى مصنع الإسالة في دمياط، والمملوك بنسبة 80% ليونيون فينوسا و20% للهيئة العامة للبترول وإيجاس.

وقرر المركز قيام الحكومة المصرية بتعويض الشركة الإسبانية بنحو 2.013 مليار دولار.