مصر تنتج 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز في 2020/2021 

قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أسامة البقلي، إن شركته المسؤولة عن أنشطة الغاز في مصر، تخطط خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2020، لحفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حوالي 328 مليون دولار وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 690 مليون دولار، ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث.

وتهدف أيضا الشركة إلى توقيع 4 عقود تنمية بإجمالي منح 20 مليون دولار، ومن المخطط تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالي 4 آبار، بالإضافة إلى 38 بئرا تنموية بإجمالي إنتاج أولي حوالي 537 مليون قدم مكعبة يومياً ليصل متوسط خطة الإنتاج إلى حوالي 7.5 مليار قدم مكعبة غاز يوميا وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات، وفقا لتصريحات البقلي في بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.

وقال مسؤول في ديسمبر الماضي إن إنتاج البلاد من النفط وصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وأُنشئت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS) في أغسطس 2001، ككيان مفوض بالتركيز على أنشطة الغاز الطبيعي، وتكييف خطة عمل فعالة لتنظيم ومعالجة أنشطة موارد الغاز الطبيعي في مصر لإضافة قيمة إلى الاقتصاد المصري.

وقال البقلي إنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالي 59% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 41%.