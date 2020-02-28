هل تخفض أوبك إنتاج النفط بعد تضرر الأسعار من كورونا؟

قالت أربعة مصادر مطلعة على محادثات إن عدداً من الأعضاء الرئيسيين في أوبك يميلون صوب خفض أكبر لإنتاج النفط، مقارنة مع ما كان متوقعاً في السابق، في ظل تراجع أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، بفعل مخاوف من أن تفشي فيروس كورونا سيؤشر سلباً بشدة على طلب الخام.



وقالت المصادر إن أعضاء من بينهم السعودية يدرسون الاتفاق على خفض للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2020، ما يزيد عن خفض أولي مقترح بواقع 600 ألف برميل يومياً.



وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد أوردت أولاً فكرة الخفض الأكبر.



وتسبب الفيروس في نحو 2800 حالة وفاة في الصين وانتشر إلى عشرات الدول الأخرى.



وانخفض النفط بنحو 25% منذ بداية العام بفعل تراجع الطلب وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، مما يقلق أعضاء أوبك.



وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، إنتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس.



ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ يومي الخامس والسادس من مارس لاتخاذ قرار بشأن السياسة مستقبلاً.