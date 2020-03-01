رويترز: أوبك قد تخفض إنتاجها من النفط بدون روسيا

أكد مصدران مُطلعان لوكالة رويترز أن "أوبك" لن تنتظر موافقة روسيا لتخفيض إنتاجها من النفط هذا الأسبوع، وقالا إن المنظمة تسعى لوقف التراجع في أسعار الخام الذي تأثر بشدة مع انتشار فيروس كورونا.

ورغم سعي "أوبك" للحد من تأثير الانتشار العالمي لفيروس كورونا على أسعار النفط، فإن مساعيها تشهد مُقاومة من جانب موسكو التي ترى أن تقليص إمدادت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة المملكة العربية السعودية وحلفائها لن يكون ضرورياً لإنعاش الطلب على النفط، حسب المصدرين المطلعين على سير المحادثات بين الجانب الروسي والمنظمة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، اليوم الأحد، إن الأسعار الحالية مقبولة بالنسبة لميزانية بلاده، كما أكد أن روسيا تملك الموارد الكافية للتأقلم مع أي تدهور في الاقتصاد العالمي.

وقال أحد المصدرين السعودية تريد منع الأسعار من الهبوط لكن روسيا غير موافقة، الأمر الذي قد يدفع "أوبك" للتخفيض بصورة منفردة، وأبدى المصدر تخوفه من أن انفراد أوبك بقرار تخفيض المعروض قد لا يبعث إشارة جيدة إلى السوق.

وقال المصدر الثاني "ينبغي الخفض، ولا خيار آخر"، مضيفاً أنه يمكن لأوبك أيضا أن تؤجل القرار إلى أن تجبر أسعار النفط المنخفضة موسكو على المشاركة.