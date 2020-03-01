خبير: 10 سنوات تفصل لبنان عن عصر النفط

توقع المستشار المالي في القطاع المصرفي، مايك عازار، أن يستغرق مشروع لبنان للتنقيب عن النفط والغاز مدة زمنية بين 8 و10 سنوات، نظراً لصعوبة أسواق الغاز في الوقت الحالي، وما تتطلبه تلك المشاريع من إجراءات متعددة.

وأضاف عازار في مقابلة مع "العربية" أن حفر بئر الاستكشاف خطوة أولى والطريق طويلة، موضحاً أن أسواق النفط والغاز، في الوقت الحالي، تعاني من صعوبات تتمثل في أسعار الغاز، كما أن أقصر مشروع للغاز يحتاج لخمس سنوات لإنشائه.

وكانت سفينة الحفر التابعة لشركة "توتال" الفرنسية وصلت الشهر الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان استعداداً للبدء بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.

ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9.

وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة رقم 4 منتصف ديسمبر، على أن يليه البلوك رقم 9 بعد أشهر.

وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في تغريدة "وصلت سفينة الحفر Tungsten Explorer وتمركزت في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4" على بعد حوالي 30 كلم شمال بيروت.

وقال ريكاردو داريه، المدير العام لشركة "توتال إي & بي لبنان" في بيان "يسرّ توتال أن تبدأ عمليّة الاستكشاف في البلوك رقم 4 وهي عمليّة حفر أوّل بئر استكشافيّة" في المياه اللبنانية.

كما أوضحت شركة "توتال" في بيانها أنه "سيتمّ حفر البئر الاستكشافيّة على عمق 1500 متر كما تهدف البئر إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر".

وقدّرت الشركة أن "تستمرّ أعمال الحفر لمدّة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان".

ووقعت الحكومة اللبنانية في العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين. ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه.

وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في 5 بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في إبريل 2020.