5 مليارات دولار مبيعات خام النفط العراقي في فبراير

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تصديرها 98.6 مليون برميل من خام البترول خلال شهر فبراير المنقضي، بقيمة 5.065 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إن متوسط تصديرها اليومي من البترول الخام خلال شهر فبراير المنقضي بلغ 3.4 مليون برميل، بمتوسط سعر 51.37 دولار للبرميل.

وتقاربت صادرات العراق من خام البترول خلال فبراير مع صادرات شهر يناير والتي بلغت 3.306 مليون برميل يومياً، فيما كان حجم التصدير اليومي خلال ديسمبر 3.428 مليون برميل يومياً.

وبحسب وكالة رويترز، فإن متوسط صادرات موانئ الجنوب خلال فبراير بلغت 3.3 مليون برميل يوميا، بينما بلغ متوسط صادرات "كركوك" عبر ميناء جيهان التركي 61 ألف برميل يومياً.