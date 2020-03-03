بوادر تحول بموقف روسيا.. "لوك أويل" تؤيد اتفاقاً لخفض إنتاج النفط

قال ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا لرويترز، إن خفض إنتاج نفط أوبك المقترح بما يصل إلى مليون برميل يوميا يكفي لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

وقال فيدون "فيروس كورونا عامل قصير الأمد يؤثر على أسعار النفط. سيكون هناك اجتماع لأوبك (والمنتجين المستقلين)، سيتم اتخاذ إجراءات تعويضية مما سيخرج فائض النفط من السوق وأسعار الخام ستنتعش".

وأضاف "مستعدون لخفض (إنتاجنا النفطي) بالقدر الذي سيتم إبلاغنا به. من الأفضل أن تبيع نطفا أقل بسعر أعلى".

هذه التصريحات تأتي بعد يومين مما نسبته وكالات أنباء روسية للرئيس فلاديمير بوتين ممن أن أسعار النفط الحالية مقبولة، وأن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأضاف بوتين أنه ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل.

وقال "على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط بعد نزول برنت عن مستوى 50 دولاراً للبرميل.