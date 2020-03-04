كورونا يهدد أميركا بدخول عصر الفائدة السلبية

اعتبر المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي أشرف العايدي، أن مصاعب مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ستدفع الولايات المتحدة، إلى مخاطر دخول حقبة من الفائدة السلبية، بعد مرحلة مقبلة من الفائدة الصفرية ربما.

وقال العايدي في مقابلة مع "العربية" إن كل أعضاء البنك المركزي الأميركي، كانوا يصرون بالقول إننا لن نذهب إلى أسعار الفائدة السالبة، متوقعاً أن أميركا "لن تنجو مما حدث لليابان وأوروبا، من دخول بيئة مالية جديدة وواقع جديد في حال استمرت التداعيات السلبية لفيروس كورونا في التعمق".

وأضاف أن "الحالة السيئة للأزمة المالية العالمية في 2008 ترافقت مع معدلات فائدة 5% وفي الوقت الحالي، نشهد أسعار فائدة حوالي 1.25%".

وأشار إلى أن سعة التعامل مع الأزمة عبر سعر الفائدة باتت ضيقة في الوقت الحالي.

وتحدث عن توقعات الدخول بالتيسير الكمي، بعد تراجع ذخيرة التعامل مع الأزمة، موضحاً أن الاستثمار في الذهب لم يفقد بريقه بعد.

وكشف أن مبيعات الذهب وهبوطه يأتي على خلفية البيع الإجباري لتمويل خسائر المستثمرين في الأصول الأخرى.

وتوقع أن يعاود الذهب الارتفاع إلى مستويات بين 1700 دولار و1800 دولار للأونصة، كما أن الين الياباني سيرتفع في المرحلة المقبلة.

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وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، قال إن القرار بخفض أسعار الفائدة سيعزز الثقة في أسواق المال وسيساهم في التقليل من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.

واعتبر أن خفض أسعار الفائدة يأتي لمساعدة الاقتصاد الأميركي للبقاء في وضع قوي في مواجهة المخاطر الجديدة للاقتصاد، موضحاً أن أسس الاقتصاد مازالت قوية لكن انتشار الفيروس عالميا زاد التحديات والمخاطر.

وعلى جانب تأثر قطاع النفط بفيروس كورونا، يسعى أعضاء كبار في أوبك إلى إقناع روسيا، بالانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية في إنتاج النفط لدعم الأسعار التي تراجعت 20% هذا العام بسبب تفشي الفيروس.

وأوصت لجنة فنية مكونة من عدة ممثلين من دول أعضاء في أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يوم الثلاثاء بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني فقط.

كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم أوبك+ والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020. وتجتمع أوبك+ في فيينا هذا الأسبوع.

وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في مارس، ولكنها قد تجد صعوبة في الموافقة على تخفيضات أكبر.

وكان سعر خام برنت القياسي حوالي 52 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، وهو مستوى ستواجه عنده الكثير من دول أوبك صعوبة لتحقيق توازن في ميزانياتها على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن السعر الحالي مقبول.

ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الأربعاء جزءا من عملية وضع توصيات للاجتماع الأوسع لوزراء أوبك يوم الخميس واجتماع وزراء أوبك+ يوم الجمعة.