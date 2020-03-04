مسؤول: فيروس كورونا لم يؤثر على إنتاج النفط والغاز في إيران

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قال اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا ليس له أي تأثير على إنتاج النفط والغاز في البلاد.

ونقلت الوكالة عن فرخ علي خاني نائب رئيس الشركة قوله "إنتاج وتوزيع النفط والغاز في إيران يجري دون أي تأثر بالتفشي".

وانخفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80%، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع طهران في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وذكر موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط أن وزير النفط بيجن زنغنه وصل إلى فيينا اليوم الأربعاء لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وإيران في خضم تفشٍّ لفيروس كورونا الذي أودى بحياة 77 شخصا وأدى لأن تفرض عدد من الدول إغلاقا للحدود وقيودا على السفر الجوي إلى طهران.