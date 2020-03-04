وزير النفط الكويتي: متفائل ببداية تعافي أسعار النفط

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بالوكالة، خالد الفاضل، إن هناك نظرة إيجابية وتفاؤلية لبداية تعافي أسعار النفط.

جاء ذلك قبيل مشاركته في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف أوبك بلس.

وقال: "نطمح أن يكون هناك توازن في أسعار النفط كي نصل للمستوى المطلوب الذي يرضي الدول المصدرة والمستهلكة وأن يكون مستوى الأسعار مقبولا للجميع".

وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية نتيجة لانتشار فيروس كورونا الذي أصبح يشكل هاجسا عالميا ألقى بظلاله على أسعار النفط.

وأعرب الفاضل عن أمله في أن يكون هناك "توافق تام من خلال اجتماعات أوبك كما هي العادة في الاجتماعات السابقة وأن يكون هناك اتفاق وإجماع على المعايير الأساسية على خفض الإنتاج فيما إذا كان هناك خفض إضافي".

وقال إن الاجتماعات دائما تأتي بالتوافق التام بين جميع الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك وهذا ليس غريباً على المنظمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان إمدادات النفط للدول المستهلكة.