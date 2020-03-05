أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع أوبك لبحث خفض المعروض

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس قبيل اجتماع لمنظمة أوبك، عقب صعود في التعاملات الصباحية، وسط إشارات على أن المنظمة تجري محادثات مضنية مع روسيا لإقناعها بخفض الإنتاج.

وبعد أن صعد النفط بنسبة قاربت 1%، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.86% لتصل إلى 50.7 دولار، فيما تراجع عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.83% لتصل إلى 46.39 دولار للبرميل.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس: "السوق تتوقع أيضا خفضا معقولا للإنتاج ستجريه أوبك+، نظرا للأثر الكبير للفيروس كوفيد-19 على الطلب العالمي على الطاقة. ثمة حاجة إلى مزيد من القيود على الإنتاج لرفع أسعار الخام".

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي توقع فيه مصدران من أوبك أن تقر المنظمة اليوم خفضا كبيرا في الإنتاج.