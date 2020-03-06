أوبك تعدل توصيتها.. خفض الإنتاج الإضافي الكبير حتى نهاية 2020

‏في قرار مفاجئ، عدل رؤساء وفود أوبك فترة خفض إنتاج النفط المقترحة من قبل المنظمة وحلفائها بـ 1.5 مليون برميل يوميا، إلى نهاية عام 2020 بدلا من نهاية يونيو، لكنها مازالت بانتظار الرد الروسي اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، بعدما اتفقت منظمة أوبك عصر يوم أمس الخميس على خفض الإنتاج الإضافي حتى نهاية الربع الثاني من 2020 لدعم الأسعار المتضررة بفعل تفشي فيروس كورونا، لكنها جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى.

وتراجعت توقعات الطلب على النفط بفعل إجراءات الحكومات لاحتواء الفيروس، مما دفع أوبك للنظر في إجراء أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية في 2008.

كما تقلصت توقعات نمو الطلب في 2020 في ظل تعطيل المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.

وتحث السعودية أوبك وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، نحو الخفض الكبير بجانب مد تخفيضات حالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، ينتهي أجلها هذا الشهر، حتى نهاية 2020.

لكن أعضاء في أوبك يجدون صعوبة في إقناع روسيا بدعم الخطوة. ولا تزال موسكو حتى الآن تلمح إلى عزمها دعم تمديد للخفض بدلا من خفض جديد.