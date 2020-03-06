الكويت تبدأ تصدير إنتاج نفط المنطقة المقسومة مع السعودية

قال مصدران، اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية عرضت أولى شحناتها من خام الخفجي النفطي الذي تنتجه المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت للتصدير في إبريل نيسان، وذلك بعد خمس سنوات من التوقف.

وفي مذكرة للعملاء بتاريخ 5 مارس/آذار، قالت مؤسسة البترول إن إنتاج خام الخفجي قد استؤنف وإن جميع عمليات الإنتاج تمضي بسلاسة حاليا. وعرضت على المشترين أول شحنة متاحة من خام الخفجي للتصدير في إبريل/نيسان.

ولم ترد المؤسسة على طلبات للتعقيب. وقال مسؤول نفطي بالكويت، الشهر الماضي، إنه سيبدأ إنتاج حوالي 10 آلاف برميل من حقل الخفجي في 25 فبراير. وأضاف: "إنها كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية".

موضوع يهمك قال مصدران في قطاع النفط إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك... بدء إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية الشهر الجاري طاقة

وأضاف المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس، كما سيتم بدء الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر مارس ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

وأضاف المسؤول وقتها أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

تتزامن الخطوة مع سعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعميق كبير على خفض إنتاج النفط من دول المنظمة وحلفائها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، للمساعدة في رفع الأسعار بعد تأثر الطلب سلبا جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من المنطقة المحايدة - المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة 550 ألف برميل يوميا قبل نهاية العام، حسبما ذكره وزير النفط الكويتي في فبراير شباط.