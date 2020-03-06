قبيل اجتماع أوبك +.. النفط يتراجع بأكثر من 2%

تراجع أسعار النفط، اليوم الجمعة، وذلك قبيل اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها، مع تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل عدم اتفاق المنتجين من خارج أوبك بعد على مزيد من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 9:55 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود المستقبلية لخام برنت بنسبة 2.58% إلى 48.7 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأميركي بنسبة 2.37% إلى 44.8 دولار للبرميل.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد حثت أمس الخميس على خفض الإنتاج مع حلفائها في إطار المجموعة المسماة أوبك+، بنحو 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.

وقال وزراء أوبك إن من المنتظر أن تشارك الدول غير الأعضاء بـ 500 ألف برميل يوميا من إجمالي الخفض الإضافي، لكن روسيا وقازاخستان، وهما من أعضاء أوبك+، قالتا إنه لا يوجد اتفاق بعد على تعميق الخفض، مما قد يفضي إلى انهيار التعاون الذي دعم أسعار الخام منذ 2016.